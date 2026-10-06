Пуснаха нов електронен асистент: Вижте как да тествате машинното гласуване от телефона си

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви, че от вчера Централната избирателна комисия пусна мобилно приложение „Избори 360°". Представянето на новото приложение беше направено в ресорното министерство. Електронният асистент обединява на едно място полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с изборния процес. „В приложението има и симулатор на машината и всеки може да се упражни у дома, преди да влезе в секцията. Препоръчвам го на всички, които искат да изрепетират машинното гласуване предварително“, добави Василев.

Как ще бъдат проверявани машините за гласуване?

Публично и на случаен принцип бяха изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие

Серийните номера на десет машини за гласуване бяха публично изтеглени на случаен принцип днес в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Изтеглените устройства ще преминат през процедура по удостоверяване за съответствие преди предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени на 25 октомври. В тегленето на номерата се включиха журналисти и присъстващи в залата в МИДТ. Списъкът с всички машини беше предоставен от Централната избирателна комисия.

Публичното теглене се организира с цел максимална прозрачност на етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване. Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите.

На събитието бяха поканени представители на ЦИК, Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация, Българския институт по метрология, представители на парламентарно представените партии, инициативни комитети, партии, регистрирани за участие в президентските избори и медии.

Доверието се постига чрез достъпа до информация, а координационната част се осъществява на светло. Правим всяка стъпка от процеса публична, заяви министърът на

Сформирани са екипи, които ще проверяват техническите устройства за машинно гласуване (ТУМГ). Първият екип има задачата да провери валидността и автентичността на документите за оценяване на съответствието. Вторият екип ще извърши проверка и оценка за съответствие с изискванията на хардуерната конфигурация на ТУМГ. Третият екип ще проверява и оценява функционалността на ТУМГ за съответствие с техническите и функционалните изисквания. Четвъртият екип ще отговаря за проверката и оценката за съответствие с изискванията към сигурността на информацията, която се въвежда, обработва, съхранява и извежда от ТУМГ. ОЩЕ: Окончателно: 27 кандидат-президентски двойки и проверка на машините за вота