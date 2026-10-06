Най-големият обучителен център на BILLA отваря врати след реконструкция

На 6 октомври BILLA България открива обновения си обучителен център в София, на ул. „Опълченска“ 35. Събитието съвпада с 10-годишния юбилей на BILLA Академия - програмата, чрез която веригата подготвя и развива своите екипи в цялата страна. Центърът ще продължи да посреща новопостъпващи и настоящи служители на компанията, като им дава възможност да надграждат професионалните си умения в практическа и подкрепяща среда.

Обучение, което подготвя за реалната работа в магазина

Вече 10 години BILLA развива мрежа от специализирани обучителни центрове, обединени под името BILLA Академия. Обновеният център на ул. „Опълченска“ 35 ще продължи да бъде важна част от този процес. Той ще подготвя новите служители за първите им стъпки в компанията и ще дава възможност на настоящите да разширяват своята квалификация, да развиват лидерски умения и да изграждат дългосрочна кариера в BILLA.

През годините над 10 000 служители са преминали различни обучения в шестте центъра на BILLA Академия. Само през последната година над 2 600 служители са завършили успешно поне едно електронно обучение в сферата на търговията, а над 300 души са преминали лидерската програма на Академията.

Инвестиция в мотивацията и развитието на екипите

„Днес ученето е много повече от придобиване на оперативни знания. За нас е важно да даваме на хората инструментите да се развиват цялостно – като професионалисти, колеги и бъдещи лидери. Затова инвестираме както в надграждането на експертни умения, така и в развитието на комуникация, лидерство и работа в екип, които са ключови за успеха на всяка съвременна организация.“ коментира Цвета Величкова, ръководител „Човешки ресурси“ на BILLA България.

През 2026 г. BILLA България получава сертификат „Топ работодател“ за четвърта поредна година от международния независим институт Top Employers Institute. Отличието е признание за устойчивите практики на компанията в областта на човешките ресурси и за ангажимента ѝ да създава възможности за развитие на своите хора.