Ударени кораби край България:

Дрон или торпедо: Илиян Василев предупреждава - Путин ще ескалира към България, защото ще се огънем

06 октомври 2026, 19:56 часа 1707 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дрон или торпедо: Илиян Василев предупреждава - Путин ще ескалира към България, защото ще се огънем

"Предупредих, именно защото познавам Путин, той ще ескалира агресията си не към страните с твърда подкрепа за Украйна, а към България, която е слабото звено. Защото знае, че ще се огънем. Получава най-голям ефект при най-малък риск, защото Радев има комплекс и няма да реагира". Това написа бившият ни посланик в Русия Илиян Василев в личната си страница във Facebook по темата с ударените (вероятно) от дронове два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Интересен щрих - бившият ни посланик в Русия би искал (както и много други хора) да се изясни какъв е този дрон/какви са тези дронове, че са потопили кораб толкова бързо? Илиян Василев поставя въпрос - да не би да говорим за торпедо? Ако е така, това значи само едно - отговорна е Русия, друг в Черно море няма подводници - Още: Началникът на отбраната: Атаката е била комбинирана, моряците не са имали време да реагират

Василев посочва нещо много очевидно, след като по-рано днес Радев говори как няма да активираме нито член 4, нито член 5 от Договора за НАТО. И докато член 5 е за колективна отбрана т.е. да ни идват съюзниците на помощ, то чл. 4 е за извънредни консултации, когато дадена членка на Алианса счита, че има сериозна опасност за нея, територията ѝ и суверенитета ѝ.

"Днешната атака е извършена в българската изключителна икономическа зона, а единият кораб е потънал и съдбата на екипажа му все още не е изяснена. Българското правителство я определи като грубо нарушение на международното и морското право. Затова не бихме могли да си позволим да чакаме пасивно резултатите, ако има данни за военна атака. Член 4 на НАТО не е член 5 и не означава автоматично задействане на колективна отбрана. Той е именно механизмът за консултации, когато според една държава е застрашена нейната сигурност и сигурността на цялото корабоплаване.

Това е моментът, в който трябва да се говори с НАТО, а не да се снишаваме.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И още нещо - ако бъде потвърдено участие на руски военни средства, въпросът вече няма да бъде само за поредния инцидент в Черно море. Ще бъде въпрос за пряко разширяване на военния риск към територията и сигурността на държава от НАТО", уточни Василев.

Още: Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин Владимир Путин Илиян Василев Ескалация Румен Радев война Украйна ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес