Дрон или торпедо: Илиян Василев предупреждава - Путин ще ескалира към България, защото ще се огънем

"Предупредих, именно защото познавам Путин, той ще ескалира агресията си не към страните с твърда подкрепа за Украйна, а към България, която е слабото звено. Защото знае, че ще се огънем. Получава най-голям ефект при най-малък риск, защото Радев има комплекс и няма да реагира". Това написа бившият ни посланик в Русия Илиян Василев в личната си страница във Facebook по темата с ударените (вероятно) от дронове два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Интересен щрих - бившият ни посланик в Русия би искал (както и много други хора) да се изясни какъв е този дрон/какви са тези дронове, че са потопили кораб толкова бързо? Илиян Василев поставя въпрос - да не би да говорим за торпедо? Ако е така, това значи само едно - отговорна е Русия, друг в Черно море няма подводници - Още: Началникът на отбраната: Атаката е била комбинирана, моряците не са имали време да реагират

Василев посочва нещо много очевидно, след като по-рано днес Радев говори как няма да активираме нито член 4, нито член 5 от Договора за НАТО. И докато член 5 е за колективна отбрана т.е. да ни идват съюзниците на помощ, то чл. 4 е за извънредни консултации, когато дадена членка на Алианса счита, че има сериозна опасност за нея, територията ѝ и суверенитета ѝ.

"Днешната атака е извършена в българската изключителна икономическа зона, а единият кораб е потънал и съдбата на екипажа му все още не е изяснена. Българското правителство я определи като грубо нарушение на международното и морското право. Затова не бихме могли да си позволим да чакаме пасивно резултатите, ако има данни за военна атака. Член 4 на НАТО не е член 5 и не означава автоматично задействане на колективна отбрана. Той е именно механизмът за консултации, когато според една държава е застрашена нейната сигурност и сигурността на цялото корабоплаване.

Това е моментът, в който трябва да се говори с НАТО, а не да се снишаваме.

И още нещо - ако бъде потвърдено участие на руски военни средства, въпросът вече няма да бъде само за поредния инцидент в Черно море. Ще бъде въпрос за пряко разширяване на военния риск към територията и сигурността на държава от НАТО", уточни Василев.

Още: Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море