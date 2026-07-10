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DARA изпревари Азис: "Bangaranga" стана най-слушаната българска песен

10 юли 2026, 15:40 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: Eurovision Song Contest/Facebook
DARA изпревари Азис: "Bangaranga" стана най-слушаната българска песен

Пореден голям успех за DARA! Песента ѝ "Bangaranga", с която през май безапелационно победи на "Евровизия", вече е най-стриймваната българска песен в Spotify. Парчето ѝ успя да изпревари досегашния рекордьор – "Sen Trope" на Азис. Само няколко месеца след премиерата си "Bangaranga" вече е натрупала над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стрийминг платформа. Самата DARA също се похвали, като сподели на стори в Instagram видео, в което танцува на песента на поп-фолк певеца. От своя страна, Азис я похвали, като ѝ пожела успех. 

"Bangaranga" - песента, по която светът полудя

"Bangaranga" се превърна и в най-слушаната песен от "Евровизия" 2026 в Spotify, оглавявайки класацията пред всички останали конкурсни изпълнения. Парчето се изкачи до челните позиции в музикалните класации на редица държави, а в края на юни спечели и отличието "Песен на лятото" в официалната анкета на "Евровизия", след като получи най-голяма подкрепа от феновете.

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Припомняме, че българската певица стана и първият роден изпълнител, намерил място в престижната класация Billboard Global 200. В края на май песента "Bangaranga" дебютира на 90-о място в седмичната подредба, която следи най-слушаната музика в над 200 държави и територии по света.

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Заради всички успехи DARA беше избрана за рекламно лице на България. Новият проект на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително, съобщават от пресцентъра на ведомството. Певицата, чието истинско име е Дарина Йотова, беше удостоена и със званието "Почетен гражданин на София", а също така стана и "Почетен гражданин на община Аврен", където получи като подарък и имот. 

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"Щастлива съм. Щастлива съм, че целият свят е обърнал поглед към България. Това е шанс да вдигнем културното ниво на страната. Това беше мисията ми от самото начало. Радвам се, че успях да поставя България в центъра на събитията. Благодарна съм", това каза изпълнителката пред БНТ часове, след като грабна победата на "Евровизия".

 

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DARA Bangaranga Дарина Йотова
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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