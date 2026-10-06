След атаката край Бяла: САЩ проверяват възможностите на България срещу дронове

Американска делегация от Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент ще посети България, за да оцени възможностите на страната за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. Експертният екип пристига по искане на вътрешния министър Иван Демерджиев.

В рамките на визитата е предвидена съвместна среща с членове на две парламентарни комисии - по отбрана и по вътрешна сигурност и обществен ред.

Посещението на американските експерти се провежда на фона на засилените опасения за сигурността в Черно море след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Още: След атаката върховната главнокомандваща мълчи: Любомир Аламанов за дроновете край бреговете ни (ВИДЕО)

При инцидента единият плавателен съд потъна, а на борда на другия избухна пожар. Българските власти определиха атаката като недопустимо нарушение на международното право.

Случаят отново постави във фокуса сигурността на корабоплаването в Черно море и необходимостта от по-добри възможности за откриване и неутрализиране на безпилотни системи. На този фон американската оценка трябва да очертае наличните способности на България и възможностите за тяхното допълнително укрепване.