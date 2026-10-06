Противно на Радев, спасен моряк каза: Удариха ни само морски дронове

Не получихме предупреждение за удара. Това казаха спасени моряци от екипажа на плаващия под флага на Палау кобар, който беше ударен от дрон на около 70 морски мили източно от Бяла в изключителната икономическа зона на България. "Дронът дойде отдолу", каза пред Maritime.bg член от екипажа.

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Друг моряк от екипажа на кораба заяви, че съдът не е поразен с безпилотни летателни апарати. "Удариха ни с морски дронове", коментира трети от спасения екипаж.

На борда на кораба избухва пожар, като при нападението пострадаха двама души от екипажа, които вече са настанени за лечение във Варна.

Към момента не се изключва да става дума за атака под фалшив флаг.

По-рано премиерът Румен Радев заяви, че атаката е била комплексна - с морски и с въздушен дрон. Той добави, че още не мога да се кажа от коя страна са дроновете - дали са руски, или са украински. ОЩЕ: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

Припомняме, че дронове атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг. Единият кораб е плавал под флага на Того (смята се, че той вече е потънал), а другият - под флага на Палау. На борда на втория е избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот.