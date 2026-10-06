Най-сетне: Кирил Десподов се завърна от контузия

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на гръцкия ПАОК, съобщи местното издание "SDNA". Десподов се включи в част от днешното сутрешно занимание на гранда от южната ни съседка. 29-годишният нападател не е играл от края на март заради проблем с палеца на левия крак. Първоначално лекарите на ПАОК решиха да третират инфекцията с медикаменти.

Кирил Десподов пропусна 35 мача

След като това не помогна, се стигна до операция в началото на май. А оттогава Десподов се възстановява и тренира на специален режим. В последните седмици българинът постепенно увеличава натоварванията, което дава индикации, че в скоро време може да бъде готов да се завърне в игра. Напоследък Кирил Десподов се контузва все по-често, като до сезон 2025/26 никога не беше пропускал повече от 10 мача. През миналата кампания той регистрира 6 различни контузии, които доведоха до това той да пропусне 263 дни и 35 срещи.

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Десподов само още веднъж е отсъствал над 100 дни

Преди това само в един сезон Десподов беше пропускал повече от 100 дни. Това се случи през 2019/2020, когато той беше извън терените за 117 дни и пропусна 6 мача. Кирил Десподов пристигна в ПАОК през лятото на 2023 г. срещу 3 милиона евро от Лудогорец. От тогава той е взел участие в 121 мача за гръцкия гранд, в които е вкарал 26 гола и е дал 29 асистенции. С "двуглавите орли" българинът стана шампион на южната ни съседка през 2024 г.

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