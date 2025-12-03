НАП напомня на работещите родители: Заявете данъчни облекчения за деца чрез работодателя

Данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания, които се ползват през работодателя, могат да бъдат заявени от работещите родители чрез подаване на декларация в срок до 31 декември 2025 година, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

В случай, че родителите изберат да подадат декларацията през работодателя, възстановяването на данъка става в срок до края на януари 2026 година. От приходната агенция уточняват, че няма промени в размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2025 година, като те се запазват същите като през предходната година.

Размерът на облекченията

Сумите, които може да бъдат възстановени, са в зависимост от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лв., а сумата за получаване е до 600 лв., за две - 12000 лв. и сума за получаване до 1200 лв., за три и повече - 18 000 лв. със сума за получаване до 1800 лева.

За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите да проверят онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

И още начини

Освен през работодател, другият начин за ползване на данъчните облекчения е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 30 април 2026 г. или от 1 март до 30 юни за лицата, извършващи дейност като търговец, включително едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като такива.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2025 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи, или само с необлагаеми, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на изискванията., се посочва в съобщението.

Данъчните облекчения за деца се ползват от стотици хиляди родители, сочат данните на НАП.

