10 март 2026, 6:03 часа 220 прочитания 0 коментара
ООН: Войната в Иран крие екологични опасности

Говорителят на генералния секретар на ООН Антониу Гутереш - Стефан Дюжарик, предупреди за „тежки екологични последици“ от продължаващите удари срещу петролни съоръжения в Близкия изток, както и за възможни последици за питейната вода и качеството на въздуха, предаде "Франс прес", цитирани от БТА. „Продължаваме да отправяме предупреждения за хуманитарните последици от ескалацията на насилието в части от Близкия изток, която води до повишаване на жертвите сред цивилното население, щети по цивилната инфраструктура и нарастващо разселване“, заяви Дюжарик по време на брифинг за медиите.

ООН са особено обезпокоени

Снимка: Getty images

Той добави, че е „особено обезпокоен“ от „неотдавнашните удари срещу петролни съоръжения, които биха могли да имат сериозни екологични последици в целия регион с възможни незабавни последици за питейната вода, въздуха, който хората дишат, и храната“.

Дюжарик подчерта, че това е особено обезпокоително, предвид че тези удари идват в допълнение към „ударите по съоръжения за обезсоляване на вода, за които бе съобщено в няколко страни“.

„Бихме искали отново да повторим, че трябва да бъдат взети всички възможни предпазни мерки за защита на цивилните от последиците от военните действия, както и за да се избягва нанасянето на щети на здравни учреждения, училища, системи за водоснабдяване и друга жизненоважна инфраструктура“, каза говорителят в заключение.

Няколко съоръжения за съхранение на петрол в Иран бяха поразени при израелски въздушни удари в неделя, посочва "Ройтерс". След началото на конфликта Иран също нанесе удари срещу няколко петролни съоръжения в региона.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
