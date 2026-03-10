Ултиматумът на Домусчиев към президента Гонзо тихомълком се изпари. Остана само оглушително мълчание

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

В началото на февруари Лудогорец и Кирил Домусчиев обявиха война на Българския футболен съюз и Георги Иванов, след като публично атакуваха футболната централа заради покъртителните терени за игра в Първа лига. Тогава от Разград настояха за оставка на цялата Лицензионна комисия и на нейния мениджър, и то в срок до 9 февруари (понеделник). В противен случай от Лудогорец на практика заплашиха Гонзо, че ще го разкарат от президентския пост. Месец по-късно - от този безпрецедентен ултиматум остана само едно оглушително мълчание...

Ултиматумът към Гонзо изтече. А после изчезна

Публичната престрелка по оста Разград - Бояна започна с пост на Кирил Домусчиев в социалните мрежи, в който отправи критики към състоянието на терените в българския футбол, и в частност този в столичния квартал "Надежда", където Лудогорец трябваше да гостува на Локомотив София. В тази публикация Домусчиев се обърна към Георги Иванов с "президента Гонзо": фраза, която подсказа за напрежение между собственика на най-силния футболен клуб у нас и президента на БФС.

След като не получи оставки: Защо Лудогорец замълча по темата?

Малко след това се появи и официална позиция на Лудогорец, в която се постави следният ултиматум към БФС и Лицензионната комисия: "Искаме оставка на цялата комисия и нейния мениджър. Ако в понеделник оставките не бъдат депозирани или се окаже, че решенията на комисията са по нареждане от високите етажи от президента Георги Иванов – ще потърсим подкрепа от останалите клубове /а такава вече получихме/ за свикване на нов изборен конгрес за президент на БФС."

Понеделник обаче мина, а времето на президента Гонзо изтече - и логиката сочеше, че ще последва реакция от Лудогорец. Такава обаче така и не дойде. В Разград тотално замълчаха по темата, като повече не обелиха и дума за терените. Георги Иванов пък показа, че няма проблем с никого. И всички бързо забравиха за онзи краен ултиматум, в който Лудогорец постави БФС в ситуация или да подава оставки, или да се ходи на нов изборен конгрес.

Помириха ли се Кирил Домусчиев и Георги Иванов?

От тази престрелка между Лудогорец и БФС измина повече от месец, а най-логичният въпрос е какво се случи за този един месец, че настъпи такова мълчание. Ако се е случило нещо, което да помири Лудогорец и БФС, то очевидно е станало зад завесата и вероятно няма да стане достъпно за широката аудитория. Ако пък не се е случило нищо, това буди още повече съмнения защо Лудогорец толкова лесно се примири след острата си позиция.

Думите и заканите обаче остават и ще отекват вечно във времето. Лудогорец е солиден клуб, с много силни позиции в БФС, като рядко реагира толкова остро срещу футболната централа. А когато това се случи, очакванията са, че ще продължат линията докрай. В противен случай, думите им олекват. Така както олекнаха и думите на Наско Сираков, че "ще дойдем 20 000 и камък върху камък няма да остане" в Бояна. И след цялата тази пушилка, накрая се оказа, че гневът на Лудогорец е поредната буря в чаша в българския футбол...

Автор: Стефан Йорданов

