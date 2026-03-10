Иран отрича връзка с ракетите, паднали на турска територия

Иранският президент Масуд Пезешкиан е заявил пред турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че бъде извършено всеобхватно разследване по случая. Това съобщиха от Дирекцията по комуникации към президентството на Република Турция.

"Пезешкиан каза, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че ще извършат всеобхватно разследване по случая", пише в официалното съобщение за телефонния им разговор. От него става ясно също така, че той е проведен по искане на иранската страна.

Ракети към Турция

На 9 март Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие.

Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Ердоган е изразил несъгласие с намесата в Иран, определяйки я като незаконна и е категоричен, че не намира за правилно атакуването от Иран на трети, братски страни в региона. Турският президент е казал на Пезешкиян, че това няма да бъде от полза за никого и че трябва да бъде сложен край на подобни действия.

"Президентът Ердоган заяви, че Турция търпи последствията от конфликт, в който не е страна и каквато и да бъде причината, няма да бъде извинено навлизането във въздушното пространство на страната ни, както и че Турция ще продължава да взима всички мерки срещу това", съобщиха от президентството.

Ердоган е подчертал необходимостта от преговори и усилията, които Турция полага за подновяването им. Турският президент е изразил и тъгата си от загубата на човешки животи, сред които и тези на децата, които загинаха в следствие ракетен удар над училище в иранския град Минаб.

Турският държавен глава е изказал и съболезнования за смъртта на аятолах Али Хаменей и е изразил надежда, че избирането на Моджтаба Хаменей за нов духовен водач на Иран ще донесе мир в региона.