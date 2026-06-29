НАП обяви публично, че ще прави "тайни" проверки по Черноморието

Националната агенция за приходите обяви, че започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурително законодателство по българското Черноморие, като по преценка на контролните органи на места ще бъде използван "таен клиент".

И тази година служителите на НАП, заедно с представители на други институции, ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишение на цените на стоките и услугите.

Контролната кампания има за основна цел постигането на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти.

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Обявяване на "тайни" и "изненадващи" проверки

От 29 юни под активно наблюдение ще са поставени стотици обекти по крайбрежието. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки.

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Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки в ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа "таен клиент".

Служителите на НАП ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. По време на контролната кампания ще се следи и дали сезонните работници се назначават с трудови договори и спазват ли се изискванията на осигурителното законодателство.

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Потребителите имат определени права, напомнят от НАП и уточняват например, че всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Ако въпреки задържане на плащането, търговецът не издаде фискален бон или издадената касова бележка се окаже фалшива, потребителите могат да подадат сигнал в НАП.