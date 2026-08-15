"Лекари в помощ на пациентите": Понижено желание за интимност – деликатен симптом, за който има решение

Много жени споделят за понижено желание за интимност, промяна в сексуалността или усещане, че близостта вече не носи същия комфорт и удовлетворение. Това е тема, за която често се говори трудно, но тя е важна част от женското здраве, емоционалното благополучие и качеството на живот. В днешната рубрика на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите", говорим с за това с доц. д-р Весела Карамишева, която е акушер-гинеколог в „Майчин дом“ и е част от екипа специалисти на Медицински център „Гея Мед“.

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На какво се дължат промените?

Медикът споделя, че промените в сексуалното желание не бива да се възприемат като личен неуспех или като проблем, който трябва да бъде премълчан. Те могат да бъдат свързани с различни фактори — хормонални промени, стрес, умора, тревожност, нарушения на съня, болка при полов контакт, вагинална сухота, хронични заболявания, прием на определени медикаменти, следродилен период, перименопауза или менопауза.

„Особено често подобни оплаквания се наблюдават в периоди на хормонален преход. Перименопаузата и менопаузата могат да бъдат свързани с понижаване на естрогените, промяна във влагалищната лигавица, сухота, парене, дискомфорт и болезнен полов контакт. Когато интимността започне да се асоциира с неприятно усещане или болка, естествено може да настъпи и намаляване на желанието“, поясни доц. Карамишева.

Тя подчертава, че сексуалността при жената е комплексна - включва не само хормонален баланс, но и емоционална близост, усещане за сигурност, самочувствие, психично здраве, партньорска комуникация и общо физическо състояние. Затова подходът към пониженото желание трябва да бъде внимателен, деликатен и индивидуален.

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Решение на проблема

"Консултацията с гинеколог е важна първа стъпка, особено когато промяната е нова, продължителна, свързана с болка, сухота, кървене след полов контакт, рецидивиращи инфекции или други гинекологични оплаквания. Прегледът позволява да се оцени състоянието на влагалищната лигавица, да се изключи възпаление, хормонален дефицит, дерматологичен проблем, изменения на маточната шийка или друго състояние, което може да причинява дискомфорт", обяснява гинекологът.

Тя пояснява, че при необходимост могат да се назначат допълнителни изследвания — микробиологично изследване, оценка на вагинално pH, хормонални показатели, цитонамазка, HPV тестиране, ехографско изследване или други тестове според възрастта, симптомите и индивидуалния риск. Целта не е просто да се назове проблемът, а да се разбере неговата причина.

"Съвременната медицина предлага различни възможности за повлияване на сексуалния дискомфорт при жените. В зависимост от причината могат да се обсъдят локални средства за овлажняване и възстановяване на влагалищната лигавица, лечение на инфекции, терапия при генитоуринарен синдром на менопаузата, хормонални или нехормонални подходи, промени в начина на живот, психологична подкрепа или насочване към друг специалист при необходимост", обяснява медикът.

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Комуникация

Не по-малко важна е комуникацията с партньора. "Мълчанието често задълбочава напрежението, докато откритият разговор може да намали тревожността и да създаде пространство за разбиране. Интимността не е само физически акт, а част от връзката, доверието и емоционалната близост", казва тя.

В някои случаи най-добрият подход е консултацията да обхване и двамата партньори, тъй като сексуалният дискомфорт рядко засяга само единия човек във връзката — той може да промени общуването, близостта, самочувствието и усещането за сигурност.

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"Разговорът със специалист помага проблемът да бъде разгледан не като вина или личен неуспех, а като обща ситуация, която може да бъде разбрана и повлияна. При необходимост може да се обсъди и насочване към уролог, ендокринолог, психолог или сексолог, особено когато са налице фактори и при партньора — еректилна дисфункция, преждевременна еякулация, понижено либидо, хроничен стрес, заболявания или прием на медикаменти", съветва гинекологът.

Доц. д-р Карамишева е категорична, че пониженото желание за интимност не е тема, която трябва да се премълчава. То е симптом, който заслужава внимание, разбиране и медицинска оценка. "Навременната консултация може да помогне за откриване на причината и за избор на подходящо решение, съобразено с възрастта, здравословното състояние, личните нужди на жената и динамиката в партньорската връзка", заявява тя.