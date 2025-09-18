Следовател за трагедията в "Слънчев бряг": Не е установена неизправност на превозното средство

„Неизправност на превозното средство не е установена, освен деформацията от удара в стената, но дори и след него спирачките са работели“, каза в „Интервюто в новините на NOVA“ следователят и говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов във връзка с инцидента в „Слънчев бряг”, който се случи на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев нае мощното електрическо превозно средство и го подкара по алеята в курорта. След това губи контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.

„АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.

Какво ще покаже експертизата?

По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията „четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно. Следователят допълни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра. Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Най-късно до края на седмицата резултатите ще бъдат готови.

Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата. По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.

