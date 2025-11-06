Любопитно:

Жестоко отношение към животно: Жена хвърли кучето си от шестия етаж в Несебър

06 ноември 2025, 12:31 часа 661 прочитания 0 коментара
Образувано е досъдебно прозводство заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията. Инцидентът е станал в сряда, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер.

Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата.

Тя е тествана за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1.54 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа.

През август тяло на куче изплува от морето в Бургас. На около 300-400 метра от заведение "Кралско село" в посока "Солниците", на брега, бе намерен труп на куче, едра порода. Около тялото на кучето имало въжета, наподобяващи рибарска мрежа. ОЩЕ: Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето

Виолета Иванова
