"Няма доячки и крави": В Германия не са чували за нашите "немски масла"

"Немските масла" у нас се оказа, че изобщо не са немски. Това стана ясно, след като Комисията за защита на конкуренцията глоби "Клас фуд" ЕООД и "Алфа СД" ООД, съответно със 186 319,87 евро и 123 369,62 евро, за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Става въпрос за "масло" "Deutsche Markenbutter", което съдържа над 95% немлечни мазнини.

Запознати веднага коментираха, че продаваните у нас "немски масла" нямат нищо немско.

Галина Русенова от Берлин потвърждава, че на германския пазар няма германско масло с такива опаковки като на българския пазар.

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"Отдавна пиша за тези, наричани "немски масла", продавани в България. Гледам, че сега "гръмна" поредната новина за някакви измамници, залели пазара в България с чиста отрова, опакована като "немско масло". Глобили ги жълти стотинки и... толкоз! Чета, че реакция от прокуратурата няма (Пак!)", възмутена е тя.

Според нея потребителите "масово не знаят и не търсят повече информация какво е това германско масло, откъде е, кой е вносител, кой е производител. И не задават въпроси, т.е. не изискват точна информация дали и доколко това е наистина германско масло и всичко около неговата, доставка, опаковане и предлагане в магазините".

В Германия няма такива масла

"На германския пазар НЯМА германско масло с такива опаковки, в каквито се предлага на българския пазар. НЯМА. Няма нито в такава "с доячка в левия ъгъл", нито в такава "с двете крави"", категорична е тя.

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Русенова недоумява от кой орган са одобрени двете опаковки и защо надписите по тях са на немски език, щом опаковките са произведени в България.

""Deutsche Markenbutter" е стандарт за качество, а не марка на масло, и означава, че продуктът се произвежда в одобрени мандри, от пастьоризирана сметана от краве мляко. Означава също, че маслото преминава през ежемесечен контрол за вкус, аромат, консистенция, структура и проценти масленост. Ежемесечен ГЕРМАНСКИ контрол! Та... не съм сигурна, че името на стандарта се използва правомерно в България. Както и печатът, придружаващ стандарта - с федералния орел и с надпис "In Deutschland geprüfte Markenware" (Тествана маркова стока в Германия). Това е официалният знак за качество на Федералното министерство на храните и земеделието в Германия, който гарантира автентичността и съответствието с германския закон за маслото (Butterverordnung)", пише още Русенова.

Тя допуска, че ако прокуратурата се задейства, ще гръмне скандал и за използването на тези обозначения на фалшиви масла.

"В Германия НЯМА масло, което да се предлага с името на стандарта "Deutsche Markenbutter", поставено като марка на маслото. Т.е. германските масла се предлагат с името на мандрата или на магазинната верига, в която се произвеждат/предлагат те, ПЛЮС надписа "Deutsche Markenbutter", обозначаващо, че маслото е с качества от този стандарт. Нашите ОПАКОВЧИЦИ обаче лепнали името на стандарта като марка на масло. Хитреци", пише тя.

И уточнява, че в Германия най-скъпото масло от този стандарт е с марката Weihenstephan и струва 2.65 евро. "Това е НАЙ-доброто масло от стандарта. И как внесено на едро, НЕпакетирано немско масло, НЕ от най-добрата мандра/производител в Германия (Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG.), се предлага в България на цена от 4.10 - 5 евро за пакетче от 250 гр", пита още Русенова.