Ноемврийско лято в този град. Времето утре - 14 ноември 2025 г.

13 ноември 2025, 12:35 часа 378 прочитания 0 коментара
На 14 ноември 2025 г. ни очаква поредния слънчев ден. Мъгли ще има по долното поречие на Тунджа и Марица до около обяд, а в Дунавската равнина почти през целия ден ще се задържи мъгливо. Ще остане тихо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13° и 18°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максимална - около 16°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Най-топло ще бъде в Благоеград, където се очаква максимална температура от 19 градуса.

Топло и в планините 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°.

Ниска облачност над морето

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимка: БГНЕС 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
