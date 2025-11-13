Крило с близо 60 мача за Ливърпул пристигна на проби в Локомотив София. Става въпрос за 29-годишния бивш младежки национал на Англия – Джордан Айб. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Фланговият футболист ще бъде тестван от треньора на „червено-черните“ Станислав Генчев и неговия щаб по време на паузата за националните отбори, след което ръководството на клуба ще прецени дали да му предложи договор.

Локомотив София ще тества Джордан Айб

През този сезон Локомотив София не се представя по най-добрия начин и поради тази причина Станислав Генчев иска да вдигне класата в тима. В момента столичните „железничари“ заемат 11-то място във временното класиране в Първа лига с 16 точки от 15 изиграни двубоя. Същият актив имат и 10-ия Спартак Варна, както и 12-ия Арда. Берое, който заема 13-то място в подреждането, е с 14 пункта, но и двубой пасив спрямо въпросните отбори.

Крилото има 4 гола и 7 асистенции за Ливърпул

Джордан Айб е юноша на Чарлтън като през зимата на 2011-та преминава в академията на Ливърпул. Той достига до първия тим на мърсисайдци като записва 58 двубоя във всички турнири, в които се отчита с четири попадения и седем асистенции. След това обаче кариерата на 29-годишния флангови футболист тръгва стремглаво надолу. Той носи екипите на Дарби Каунти, Борнемут и турския Аданаспор преди да заиграе в долните дивизии на Англия.

