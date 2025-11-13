Започва мащабна реставрация на фасадата на кино "Възраждане" (ВИДЕО)

Стартира мащабен проект за реставрация на фасадите на бившия Театър "Ренесанс", познат и като кино "Възраждане", съобщиха от столичния район "Възраждане". Целта на проекта е да се възстанови максимално автентичният вид на фасадата, като се спре разрушителният процес и се предотврати увреждане в дълбочина. Проектното предложение включва преустройство и реконструкция по смисъла на ЗУТ, насочени към увеличаване на носимоспособността, устойчивостта и трайността на сградата.

Снимка: Станислав Илиев, кмет на район "Възраждане"/Facebook

От общината разясняват, че в рамките на конструктивното укрепване ще бъдат премахнати негодните елементи в интериора, като се предвижда възстановяване и замяна на конструктивни части и инсталации. Укрепването на фасадите и новите конструктивни елементи ще се извърши чрез фундиране изцяло в контура на сградата, без да се засягат културни пластове под съществуващите нива.

Припомняме, че през последните години сградата на кино "Възраждане" горя няколко пъти. Последно там бе ситуирана дискотеката "Син Сити", но след нейното затваряне обектът остана необитаем. Последният по-сериозен пожар в сградата бе през месец август.

Какво точно ще бъде реставрирано

Снимка: Станислав Илиев, кмет на район "Възраждане"/Facebook

Процесът ще бъде поетапен и ще се комбинира с бъдещата конструкция. Реставрацията на фасадната мазилка и декоративните елементи включва премахване на късни намеси и силно компрометирани участъци, почистване, обезпрашаване и укрепване на оголените зидове. Цокълът ще бъде обработен с биоцидни и фунгицидни препарати, ще се извърши хидрофобизация, китване и ретуширане. Ще се използват съвременни материали за възстановяване на мазилката – дълбоко проникващи силикатни грундове и фугиращ хоросан на основата на хидравлична вар. Ще бъдат оформени рустикът, пиластри и други архитектурни елементи, като финалното покритие ще представлява цветна боя с изолационна и предпазна функция срещу замърсяване и стареене.

Специализираната реставрация ще обхване зоните с гипсови, релефни, орнаментални и декоративни елементи, които ще бъдат почистени и възстановени от квалифициран реставратор чрез използване на калъпи, шаблони, отливки и китове. Предвижда се също реставрация на всички метални елементи по фасадата.

Проектът включва и подмяна на дограмата и покрива, ремонт на балкона, монтаж на нова дограма, подмяна на ламаринените обшивки и водоотточната система с нови елементи с PVC покритие в хармония с фасадата. Новият покрив ще бъде изпълнен с PVC хидроизолация и декоративни профили, които ще придадат визия на метален покрив в сив цвят.

С реализирането на този проект Националният културен център ще възстанови своето културно-историческо значение и ще бъде трайно съхранен за бъдещите поколения, казват още от общината.

Историята на сградата на емблематичната сграда

Стогодишната архитектурна ценност на бул. "Христо Ботев" в София започва съществуването си като театър "Ренесанс", построен през 1900 година. През 1940 г. сградата изгаря, после е възстановена. През годините приютява кино "Възраждане", профсъюзен дом "Георги Димитров", а в по-нови времена бе популярна като поп-фолк дискотека "Син Сити". След 1 януари 2016 година заведението затвори врати и оттогава не работи.

В края на 2015 година хотелиерът и собственик на сградата Красимир Георгиев сподели намерението си на мястото на "Син Сити" да построи нов петзвезден хотел. Сградата някога е била първото вариете в София и най-големият и модерен театрален салон в България.