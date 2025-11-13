Как да си сметнем "средната скорост", ако има различни ограничения по пътя?

Как могат шофьорите сами да изчислят средната си скорост на движение в участък, в който има последователни ограничения на скоростта? Този въпрос задава и депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Иван Белчев по парламентарен контрол на регионалния министър Иван Иванов, показва справка на Actualno.com. По данни на народния представител остава сериозен проблема с липсата на публична и прозрачна информация относно начина, по който се определят параметрите на контролираните участъци, както и методиката на изчисляване на средната скорост.

Според Белчев граждани масово споделят неяснота по редица въпроси, сред които - как се определя разрешената скорост в участъци, където има често редуване на различни ограничения (например 90 км/ч - 60 км/ч - 70 км/ч - 50 км/ч и отново 90 км/ч), също и как могат водачите да имат достъп до тази информация.

В своя отговор регионалният министър посочва, че скоростните ограничения са определени съгласно това какъв клас е пътя, който преобладава в конкретния участък, без обаче да посочва точен отговор на поставения въпрос. "За всяко установено нарушение автоматично се прилагат снимков материал или видеозапис. Докладите представляват доказателства за пътното превозно средство, регистрационния номер, дата, час, посока на движение, установената средна скорост на движение в контролирания участък от пътя и местоположението на камерите", обяснява Иванов.

По думите му за определяне на нарушения в участъци с различни последователни ограничения на скоростта и налагането на санкции се извършва от МВР.

