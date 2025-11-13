Продължава ремонтът на отсечка от АМ “Тракия“

На АМ “Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към Бургас и към столицата. На обекта се работи интензивно като на отделни отсечки се полага биндер, а в други износващият асфалтов пласт, попълват се банкети и се почиства крайпътна растителност. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на ноември.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

