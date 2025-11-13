Любопитно:

Реал Мадрид планира размяна с Ливърпул - „кралете“ дават бразилец за трансферно разочарование на мърсисайдци

13 ноември 2025, 15:31 часа 487 прочитания 0 коментара

Реал Мадрид проявява интерес към атакуващия халф на Ливърпул Флориан Вирц, пишат британските медии.

Треньорът на Реал Шаби Алонсо познава отлично качествата на Вирц от съвместната им работа в Байер Леверкузен. Реал Мадрид обмисля да предложи на Ливърпул размяна, включваща германския халф за бразилския национал Родриго.

Флориан Вирц Ливърпул 

Родриго не получава достатъчно игрово време в стартовия състав на Реал Мадрид и в резултат на това ръководството на Реал Мадрид е готово да преговаря за негов трансфер.

ОЩЕ: Тотален срив в Реал Мадрид: отборът е разделен на "за" и "против" Алонсо

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Реал Мадрид Ливърпул Родриго Флориан Виртц
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес