Полицията задържа врачка по подозрение в измама за милиони

Жена, представяща се за гадателка и майсторка по фън шуй, е била арестувана по подозрение в организиране на схема, чрез която е измамила уязвими клиенти за десетки милиони долари, съобщи австралийската полиция, цитирана от ДПА. Предполага се, че 53-годишната жена е "експлоатирала уязвими клиенти от виетнамската общност, като ги е убеждавала да теглят кредити, като самата тя е вземала дял от тях, въз основа на предсказанието си, че в бъдещето им вижда "милиардер", според съобщението на полицията на Нов Южен Уелс.

Обвиненията

Жена на 25 години също е арестувана и обвинена в съучастие в схемата на по-възрастната жена, която според полицията е на стойност 70 милиона австралийски долара (46 милиона американски долара).

Двете жени са били задържани на адрес в Сидни, където полицията също така е конфискувала финансови документи, мобилни телефони, други електронни устройства, луксозни чанти, 40-грамово златно кюлче на стойност 10 000 долара и 6600 долара в чипове от казино.

По-възрастната жена е обвинена в 39 престъпления, включително съзнателно ръководене на престъпна група, нечестно придобиване на финансова изгода и съзнателно разпореждане с приходи от престъпна дейност с намерение да ги укрие.

По-младата жена е обвинена в престъпления, включително нечестно придобиване на финансова изгода и безразсъдно разпореждане с приходи от престъпна дейност с намерение да ги укрие.

Арестите им са част от по-широко разследване на синдикат за измама и пране на пари на стойност няколко милиона долара, действащ в Сидни, което вече доведе до повдигане на обвинения срещу 17 души.

"Това, което започна като разследване на измама с финансиране на покупки на автомобили, се разшири до разкриването на един от най-сложните синдикати за финансови престъпления, които съм виждал в кариерата си начело на отдела за финансови престъпления, каза детектив Гордън Арбинджа.

"Нашите детективи работиха неуморно, за да разкрият мрежа, която не само е насочена към финансови институции, но и е манипулирала уязвими лица за лична изгода", допълни той.