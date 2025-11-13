"Величие" отказват да влизат в пленарна зала: Борисов пратил Костадинов в Москва, а управляващите се давели

"Ние избираме да не стоим вътре в залата на Народното събрание, което не означава, че се отказваме от нашите функции като народни представители. Като опозиция ние не можем да внасяме проектозакони. Имаме един проектозакон, който сме внесли в Комисията по образованието. Аз казах, че е излишно, но хората искат да се помъчат. Единственият начин е да станем приемливи за управляващите е да влезем в съглашение с тях. Ние имаме обещание да се бием с тези хора, а не да отиваме и да им клякаме", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред медиите в парламента.

Давенето

"За съжаление българският народ от много години се чуди защо в Народното събрание опозицията не се разбира срещу управляващите, защо опозицията не върши работата си да събори управляващите", коментира Михайлов.

Според него е нормално едно управление да се облее в корупция, дори да се удави в нея. По думите му обаче то може да "обича да се дави, защото може да има такива наклонности и да му е хубаво".

Той обърна внимание, че в България се създават политически проекти, а около тях има "студен резерв" от хора и когато се износи една партия - влиза втора, за да може да се имитират управляващи и опозиция.

Пратеникът на Борисов в Москва

"Случващото се с "Лукойл" - вчера говорейки с близък човек до ГЕРБ ми съобщават, че Бойко Борисов е изпратил човек до Москва, за да преговаря с руснаците за "Лукойл" и случайно излизат информации в медиите, че "Възраждане" отиват да преговарят за "Лукойл", изтъкна Михайлов. ОЩЕ: Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Според него вчера пък щял да пострада кръста на Атанас Атанасов от ДСБ, за да се здрависа с Борисов.

Мисленето на Назарян

Той нарече също така Рая Назарян екзекуторка, като по думите му "тя не може да мисли", защото нямало да й мигне окото, ако трябва да изпълни нещо, което й е наредено от "нейните вождове". ОЩЕ: Не си говорят: МЕЧ повече няма да внася вотове на недоверие с "Величие"