Взима ли омбудсманът бонуси: Отговорът от Велислава Делчева

"Бонусите в администрацията ги взимат служителите и ръководството. Аз като омбудсман не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна, за да мога да се справя. Служителите в моята институция взимат бонуси, но не са по-големи в рамките на една работна заплата". Това заяви омбудсманът Велислава Делчева пред БНТ.

Колко взимат служителите на омбудсмана?

Институцията на омбудсмана е с една от най-ниските заплати в администрацията на националния защитник. Делчева уточни, че служителите на омбудсмана не са държавни служители, а са ангажирани по Кодекса на труда.



Между 2 и 3000 лв. е средната заплата на служителите в институцията на омбудсмана. Всички са много отдадени на работата си и са много удовлетворени от това, когато получат благодарност за работата си в резултат на подадените жалби от хората, подчерта Велислава Делчева.

"Омбудсманът не взима бонуси", подчерта Велислава Делчева и отново напомни, че нейните служители взимат бонуси, но са с най-ниските работни заплати. Бонусите са в рамките на допустимото си в една работна заплата, каза още веднъж Делчева в отговор на въпросите на водещите на сутрешния блок Христина Христова и Симеон Иванов.

