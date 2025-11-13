Любопитно:

Взима ли омбудсманът бонуси: Отговорът от Велислава Делчева

13 ноември 2025, 08:42 часа 258 прочитания 0 коментара
Взима ли омбудсманът бонуси: Отговорът от Велислава Делчева

"Бонусите в администрацията ги взимат служителите и ръководството. Аз като омбудсман не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна, за да мога да се справя. Служителите в моята институция взимат бонуси, но не са по-големи в рамките на една работна заплата". Това заяви омбудсманът Велислава Делчева пред БНТ. Още: 20 000 лева отгоре за 3 месеца. Или 30 000? Димитър Главчев с обяснения за премиите в Сметната палата

Колко взимат служителите на омбудсмана?

Снимка: Actualno.com

Институцията на омбудсмана е с една от най-ниските заплати в администрацията на националния защитник. Делчева уточни, че служителите на омбудсмана не са държавни служители, а са ангажирани по Кодекса на труда.

Още: Милиони бонуси за едни, кръгла нула за други: Държавната администрация не е рай за всеки (ДАННИ)

Между 2 и 3000 лв. е средната заплата на служителите в институцията на омбудсмана. Всички са много отдадени на работата си и са много удовлетворени от това, когато получат благодарност за работата си в резултат на подадените жалби от хората, подчерта Велислава Делчева. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Омбудсманът не взима бонуси", подчерта Велислава Делчева и отново напомни, че нейните служители взимат бонуси, но са с най-ниските работни заплати. Бонусите са в рамките на допустимото си в една работна заплата, каза още веднъж Делчева в отговор на въпросите на водещите на сутрешния блок Христина Христова и Симеон Иванов. 

Още: Кой определя бонусите за милиони в държавната администрация и има ли таван на нахалството?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Омбудсман бонуси държавни служители Велислава Делчева
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес