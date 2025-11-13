Дрога вместо желирани бонбони: Нов трик на дилърите да продават на деца

СДВР задържа поредния дилър, който разпространява наркотици в района на училища в София. Арестуван е 28-годишен криминално проявен, който "чрез иновативен начин за разпространение на наркотични вещества", снабдява други дилъри и отделни клиенти с дрога, съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

В пликчета от "семки" и "бонбонки" задържаният е замаскирал наркотиците. В случая на задържането му, в пликчетата служители на Шесто районно управление, са открили марихуана – между 3 и 5 грама във всяко пликче, както и кокаин, и екстази.

По думите на комисар Николов дрогата е била в доста големи количества.

Директорът на СДВР показа пликчетата с превантивна цел към обществеността и най-вече към родители.