Грижа за бездомните животни: Как да им помогнем през студените дни

Зимата е труден период за всички живи същества, но особено тежка е за бездомните животни. Липсата на подслон, храна и топлина може да бъде фатална при ниски температури. Животните, останали на открито, често страдат от хипотермия и измръзване на лапите, ушите или опашката. Студът и влажността отслабват имунната им система, правейки ги по-податливи на инфекции и болести. Липсата на подходяща храна води до изтощение, което затруднява движението им и търсенето на безопасно място за подслон. Често животните търсят укритие в опасни места, като под коли или в изоставени сгради, което увеличава риска от наранявания.

Снимка: iStock

Всеки от нас може да помогне, като създаде безопасно и топло място за животните в нужда. Не е необходимо да сте професионален ветеринар или строител – понякога дори малък жест може да спаси животно през студените зимни месеци. Подслонът може да бъде прост, но добре обмислен, като същевременно осигурява защита от вятър, сняг и дъжд. Освен това, с подходящи материали и малко прецизност, можем да създадем уютно пространство, което да поддържа топлината и да дава на животното чувство за сигурност.

Още: Едни убиват, други спасяват: Историята на Сахара - кучето с голям късмет (ВИДЕО)

Редовната грижа, подходяща храна, прясна вода и малко доброта могат да направят чудеса. За бездомното животно това не са дребни неща – това е възможността да оцелее и да почувства, че някой го е забелязал.

Снимка: iStock

В тази статия ще намерите няколко практични съвета и стъпки, които ще ви помогнат да изградите подходящ дом за бездомно животно през зимата, като едновременно се грижите за неговата безопасност, комфорт и достъп до храна и вода.

Избор на подходящо място

Мястото, където ще поставите подслона, е от ключово значение за цялостното изграждане. То трябва да е защитено от вятър, сняг и дъжд, да е на тихо и спокойно място, далеч от интензивен трафик и шум. Ако живеете в къща и имате двор, добър вариант е ъгъл до стена или ограда, който ще предпазва животното и ще му предостави чувство на сигурност. Важно е подслонът да е на лесно достъпно място за животното, но не и за хора, които биха могли да му навредят.

Снимка: iStock

Може да създадете подслон и около жилищен блок. Добро място е встрани от входа или в ъгъл на междублоковото пространство, което е защитено от силен вятър и често преминаващи автомобили. Мястото трябва да е сравнително тихо и безопасно, така че животното да се чувства защитено. Ако е възможно, поставете го до стена или ограда, за да предпазите животното от течение.

Още: Защо котките сгъват лапите под тялото си?

Правилните материали и размер

Подслонът за бездомно животно не е нужно да бъде сложна конструкция, за да бъде ефективен. Той може да бъде направен от дърво, пластмаса или дори здрава картонена кутия, която обаче е подходяща само като временно решение в по-меко време.

Дървото е най-добрият избор, защото осигурява естествена изолация, диша и задържа топлина, като същевременно издържа на дъжд и сняг. Може да използвате стари дървени щайги, палети или дори остатъци от мебели – те често се намират лесно и могат да се пригодят с малко въображение.

Ако решите да използвате пластмасова кутия, изберете по-дебела и твърда, например транспортен контейнер или голяма кутия за съхранение. Изрежете вход от едната страна и го покрийте частично с парче гума, винил или найлон, за да намалите проникването на вятър и дъжд. Пластмасовите варианти са лесни за почистване, но е добре да се изолират допълнително отвътре, защото не задържат топлина.

Размерът на подслона е също от значение. Той трябва да е достатъчно голям, за да може животното да се обърне и да легне спокойно, но не прекалено голям, защото така топлината ще се разсейва по-бързо.

Още: Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

Отворът на подслона трябва да бъде достатъчно голям, за да премине животното, но не толкова голям, че да влиза студ. Добра идея е да се постави подвижна вратичка или завеса от пластмаса, която помага да се задържа топлината вътре и да се предпазва животното от силния вятър.

За да не се губи топлина отдолу, подът трябва да бъде издигнат на няколко сантиметра над земята. Можете да използвате тухли, дървени греди или дебел картон, който да отделя подслона от студената повърхност. Това ще предотврати натрупването на влага и ще предпази животното от студа, който идва от земята.

Снимка: iStock

Топлината е решаващ фактор за оцеляването на животните през зимата, затова вътрешната изолация е изключително важна. За подложка използвайте слама или дървени материали – задържат въздух и създават естествена топлинна изолация. Избягвайте памук, вълна или дебели одеяла, защото те попиват влагата и изсъхват трудно, което може да доведе до охлаждане и заболявания.

Още: Полицаи спасиха малко кученце, изхвърлено в чувал край Елхово (СНИМКИ)

Стените на подслона също могат да бъдат подсилени. Ако конструкцията е от дърво, добавете вътрешен слой слама, пяна или стари одеяла, които да покриете с парче найлон или мушама, за да ги предпазите от влага. При идеи, при които сте използвали пластмаса, може да залепите вътре тънък слой стиропор или пенопласт – те са леки, евтини и задържат топлина много добре.

Снимка: iStock

Покривът е добре да бъде наклонен, за да може снегът и дъждът да се стичат, без да се задържат. Ако използвате дърво, можете да покриете покрива с битумна лента, мушама или пластмасова плоскост, за да го направите водоустойчив. При картонени кутии е задължително да добавите защитен слой – например голям найлонов чувал или парче фолио, за да не пропуска влага.

Храна и вода

Не по-малко важни са редовната храна и достъпът до чиста вода. Дори най-топлото място няма да помогне, ако животното е гладно или дехидратирано.

Когато е възможно, старайте се да оставяте храна поне веднъж дневно, в приблизително едно и също време. Така животното ще свикне и ще знае, че може да разчита на вас. Добър вариант са сухите храни за кучета и котки, защото не замръзват и се съхраняват по-дълго. В най-студените дни можете да добавяте и топла, леко сварена храна – например пилешки дреболии или консерви, леко затоплени на стайна температура. Това ще даде на животното допълнителна енергия и ще го стопли отвътре. Избягвайте солени и мазни ястия с подправки, защото могат да навредят на храносмилането и цялостното здравословно състояние на животното.

Още: Ветеринар предупреждава: Кои лакомства са опасни за вашето куче

Снимка: iStock

Не по-малко важно е животното винаги да има достъп до вода. През зимата водата замръзва лесно, което прави пиенето невъзможно. Проверявайте редовно купичките и при нужда ги сменяйте. Използвайте по-широка и плитка купа, защото водата в нея замръзва по-бавно. Ако имате възможност, поставете купата на леко изолирана повърхност – например върху парче стиропор, дърво или гума, за да не се охлажда директно от земята. Добър трик е и да налеете малко хладка вода, вместо студена, за да забавите процеса на замръзване.

Храненето и грижата за водата може да изглеждат като малък жест, но те могат буквално да спасят живота на едно бездомно животно. Постоянството е ключово – дори малки количества храна, оставяни редовно, осигуряват надежда и сила на животните да преживеят суровия сезон.

Безопасност и грижа

Докато създавате подслона, обърнете внимание на безопасността на животното. Избягвайте остри предмети, токсични материали или места, където животното може да се нарани. Постарайте се да осигурите тихо и спокойно пространство, където то може да се чувства защитено.

Снимка: iStock

И не на последно място - всяко животно има нужда и от нещо, което често подценяваме – внимание и нежност. Една спокойна дума, леко погалване или просто присъствие могат да означават много за уплашено и самотно животно. Когато то свикне с гласа ви и разбере, че не сте заплаха, започва да изгражда доверие. Това доверие може да бъде първата стъпка към по-добър живот – дори и да не можете да го приютите, вие вече сте му показали човечност.

Още: 5 причини да си вземете котка у дома: Наистина се случват чудеса

Дори малък подслон с няколко сламени постелки може да спаси живот. Без значение дали става въпрос за котка, куче или друго бездомно животно, грижата през зимата има огромно значение. Малките усилия на всеки от нас могат да направят голяма разлика и да помогнат животното да преживее студените месеци.