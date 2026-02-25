Спорт:

Бус с ученици катастрофира в столичен квартал

Бус с ученици катастрофира в столичен квартал

Бус с ученици катастрофа в столичния квартал "Драгалевци". Сигналът за инцидента с ученическия автобус е получен в 17.17 часа. Екип на Спешна помощ извършва прегледи на място.

По първоначална информация няма данни за загинали или пострадали деца. Починал е шофьорът - над 50-годишен. Причината не е ясна.

