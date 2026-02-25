Григор Димитров проговори за кризата и новия си екип: „Вече знаем как искаме да се случват нещата на корта“

Най-добрият български тенисист Григор Димитров сложи край на мълчанието си след серията разочароващи резултати в последните турнири и говори откровено за трудния момент, през който преминава. В интервю за официалния сайт на ATP хасковлията разкри как се чувства и аргументира решението си да привлече в екипа си Ксавие Малис и Давид Налбандян.

Гришо коментира избора на новите си наставници

Димитров призна, че периодът е изпитание както в спортен, така и в психологически план, но остава убеден, че опитът и гледната точка на новите му наставници могат да се окажат решаващи за връщането му към най-добрата форма. Според него общият им състезателен опит улеснява комуникацията и изграждането на доверие.

"Познавам и двамата отдавна, няколко пъти съм играл срещу тях. Приятно е, когато имаш възможност да работиш с хора, срещу които си играл вече на корта. Те приключиха кариерите си, като играчи, преди повече от десет години, но това не е толкова отдавна", каза Димитров.

Българинът подчерта, че атмосферата в щаба е позитивна въпреки резултатите, а съвместната работа вече дава ясна посока за развитие. По думите му подходът на Малис и Налбандян се основава на личния им опит – от преодоляване на травми до стратегическо изграждане на играта и дългосрочно планиране.

"Когато влязохме в контакт, много бързо показахме, че мислим в една посока. Успях да разбера подхода им, изхождайки от това, през което сами са преминали в кариерите си, с какви контузии са се сблъсквали, как са построявали играта си и плановете си. В някакъв смисъл, всичко се разви много естествено. Все още намираме ритъма, тъй като за всички ни това е нещо ново и различно. Но вече сме наясно, как искаме да се случват нещата на корта" завърши първата ракета на България.