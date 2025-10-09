Войната в Украйна:

НСИ: Децата са близо два пъти по-малко от пенсионерите

09 октомври 2025, 21:50 часа 420 прочитания 0 коментара
НСИ: Децата са близо два пъти по-малко от пенсионерите

Децата и младежите в страната ни са все по-малко, показва новият доклад на НСИ за населението на България. Новородените деца са с близо 4000 по-малко спрямо миналата година. Броят на децата до 15-годишна възраст е под 1 милион, а пенсионерите са почти два пъти повече от младежите.

Още: Ето в кои сектори заплатите в България нарастват най-много

През 1991 г. българчетата под 15 г. са били над 1 400 000. Днес, 34 години по-късно, те са с половин милион по-малко. Спрямо изминалата година броят на живородените деца у нас е намалял с над 3700, а общият брой на децата до 15-годишна възраст е малко над 900 000.

Още: Несвързани: Демографски феномен ни води към изчезване

Според новия доклад на НСИ регионите с най-много младежи до 15-годишна възраст са Сливен, Ямбол и Пловдив, а на дъното на класацията са Видин, Габрово и Смолян, където населението до 15 г. е 10% от общото.

Още: Хората не искат да раждат. Кога ще изчезне човечеството?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
НСИ Пенсионери деца демографска криза
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес