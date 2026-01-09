Любопитно:

09 януари 2026, 20:22 часа 424 прочитания 0 коментара
Асоциацията на банките в България: Преходът към еврото мина безпроблемно

Преходът към еврото мина безпроблемно. Работихме всички почивни дни. Транзакциите и стотиците хиляди операции, които се случиха през нощта на Нова година и началото на януари – зад тях стоят хора. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” Петя Димитрова, председател на Асоциацията на банките в България. Тя даде и цифри. По думите ѝ дотук са отчетени 1,2 милиона тегления и над 5,4 милиона плащания. Само за първите два работни дни в банките са били обслужени 240 000 клиенти, извършени са над 1,5 милиона тегления от банкомати на обща стойност над 300 милиона евро, през ПОС устройствата са минали над 6 милиона транзакции за над 150 милиона евро.

„Само за първите два работни дни банките приеха от клиенти около 30 милиона банкноти. А броят на монетите е 200 милиона, с тегло от 150 тона, което е между 8 и 10 тира”, каза Димитрова. „Банковият сектор смята, че има още около над 10 000 тона монети в обръщение, или над 3 милиарда броя”, каза Димитрова. И отново подчерта, че натовареността на работещите в сектора е огромна. Тя припомни, че в банките няма такси за обмяна. Заявка се изисква само за суми над 30 000 лева.

