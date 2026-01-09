Инцидент: Трамвай блъсна кола в София (ВИДЕО)

Трамвай и лек автомобил се сблъскаха на бул. "Възкресение" преди спирката на улица "Освобождение" в София. В лекия автомобил е пътувало семейство с дете. По думите на очевидец във фейсбук групата "Катастрофи в София" пътниците в колата са добре, като детето се е разминало с уплах.

Към момента няма данни за състоянието на пътниците в двете превозни средства. Движението по булеварда е затруднено, трамваите са спрени на релсите. Към инцидента са насочени екипи на СДВР и Спешна помощ.