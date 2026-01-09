Русия прекрати разследването срещу генерала, издал заповед за сваляне на азерски пътнически самолет

Русия прекрати разследването срещу първия заместник-командващ на 11-та армия на ВВС и ПВО генерал-майор Александър Толопило, който е дал заповед за унищожаване на самолета Azal по време на атаката с дронове над Чечня, пише азербайджанското издание Minval Politika. Твърди се, че това се е случило още на 2 септември 2025 г., когато е било проведено съвещание по този въпрос под ръководството на главнокомандващия на военнокосмическите сили на Русия. То е приключило с приемането на решение за „усъвършенстване на взаимодействието” при обявяване на сигнал „Ковер” с цел да се предотврати повторение на подобни инциденти в бъдеще. Толопило също е присъствал на срещата и не е понесъл никакви последствия.

През декември 2025 г. министърът на външните работи на Азербайджан Джейхун Байрамов заяви, че Русия е прекратила делото за катастрофата на самолета. По думите му, от Москва не са му изпратили официално писмо по този въпрос.

Самолетът бе свален на 25 декември 2024 г. близо до град Актау. При атаката загинаха 38 души, включително двамата пилоти и един стюард. Още 29 души, сред които двама стюарди, бяха спасени. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че отговорността за катастрофата лежи върху представители на РФ. През октомври 2025 г. Путин на среща с Илхам Алиев за първи път призна, че самолетът е бил повреден от руската противовъздушна отбрана, и обеща, че Москва ще изплати обезщетения на роднините на жертвите.

