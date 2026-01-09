Ясен е първият полуфиналист за Купата на африканските нации

Отборът на Сенегал стана първият, който се класира за полуфиналите в турнира по футбол за Купата на африканските нации. В Танжер Сенегал надделя с 1:0 над Мали, а единственото попадение в срещата бе дело на Илиман Ндиайе в 27-мата минута. Нападателят на Евертън се разписа след грешка на вратаря на Мали Джигуй Диара, който не успя да улови топката след центриране по земя и тя остана заложена за нахлуващия от втора позиция Ндиайе.

Ндиайе прати Сенегал на полуфинал за Купата на Африка

Ситуацията за Мали стана още по-неприятна в самия край на първото полувреме, когато полузащитникът Ив Бисума бе изгонен от игра. Халфът на Тотнъм получи втори жълт картон и остава тима си с човек по-малко. Въпреки това, през втората част точно Мали бе по-добрият отбор. Символичните домакини на срещата имаха няколко много добри възможности да изравнят, но стражът Едуар Менди бе на мястото си и спаси.

Dans le dernier carré de la CAN 2025. 🇸🇳✅ pic.twitter.com/vaDadURLQg — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) January 9, 2026

Цял мач за Мали като ляв бек игра бившият футболист на Славия Натан Гасама, който бе и сред най-добре представителите се на терена. На полуфиналите тимът на Сенегал, който се цели във втори трофей след този от 2021 година, ще играе с победителя от сблъсъка между рекордьора със седем титли Египет и настоящия шампион Кот д'Ивоар.

