Обмислят увеличаване на добавката за починал съпруг

Увеличаване на добавката за починал съпруг, която се изплаща на пенсионери, обмисля правителството. Това се разбра от думи на премиера Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора. "Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%", написа министър-председателят и отчете, че са увеличени всички пенсии с 8,6 процента "въпреки трудностите". Повишена е и социалната пенсия за старост.

Добавката за починал съпруг вече бе увеличена от 26,5% до 30% - през юли миналата година.

Как се изчислява?

Добавката за починал е съпруг е процент от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал приживе семейният партньор. Добавката може да достигне до 1020 лева само от пенсията, изплащана от НОИ, при таван на пенсиите от 3400 лева.

Снимка: Министерски съвет

Добавката, изплащана към пенсиите, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите. Не може обаче да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение", добави Желязков.

Кабинетът се бори с незаконните домове за възрастни

Той подчерта също така, че правителството се бори със съществуващите незаконни домове за възрастни хора.

"Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и догодина условията ще бъдат изцяло обновени", посочи премиерът.