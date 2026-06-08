"Образованието трябва да се върне като основен приоритет": ПП внасят редица промени в закона

“Управляващите отрязаха парите на 300 училища. Това е достатъчно, за да създаде стрес в система, която има нужда от спокойствие. Това никога не се е случвало досега и показва приоритетите на властта. Не бързат с раздутата администрация, с пенсионерите в МВР и с огромните заплати в силовите структури и правосъдието. Но режат от образованието, където е нужна най-голяма подкрепа - без да мислят за последствията”. Това коментира председателят на парламентарната група на ПП и член на комисията по образование и наука в НС акад. Николай Денков.

Образованието трябва да се върне като основен приоритет на управляващите, като отново стане актуално, полезно и приобщаващо. Трябва да започне да подготвя младежите за свят, в който социалната интелигентност е толкова ценна, колкото и техническите знания. Да развива потенциала и уменията на децата. Да ги научи да реализират идеите си. И да бъдат адаптивни и успешни в професии, които все още не можем да си представим.

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С тази визия “Продължаваме Промяната” отново ще внесе в Народното събрание предложения към ЗИД за Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Те включват изкуствен интелект в клас, мандати за директорите, нов подход за оценка на качеството, координация между институциите още от ранното детство, включително за деца със специални образователни потребности, по-силна роля на родителите и децата в системата.

Изкуственият интелект

ПП предлагат в ЗПУО изрично да бъде записан принцип за „етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект“. Целта е да се създаде нормативна основа за използване на AI технологии в образованието – от персонализирано обучение и адаптивни платформи до дигитални помощници за учители и ученици. В същото време се поставя акцент върху защитата на личните данни, етичните стандарти и равния достъп до новите технологии.

Ранното детско развитие

Законопроектът създава изцяло нов раздел, посветен на ранното детско развитие. В него се урежда координиран подход към развитието на децата от раждането до задължителната училищна възраст. Предвижда се образователните, здравните и социалните институции да работят по-тясно заедно, така че децата и техните семейства да получават комплексна подкрепа още в най-ранна възраст.

Постоянна междуведомствена структура

Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето трябва да разработват заедно и да координират национални стратегии и планове за насърчаване на ранното детско развитие.

Национална рамка за качество

Според предложенията за промени министърът на образованието следва ще утвърждава Национална рамка за качеството на услугите за образование и грижи от ранна детска възраст. Рамката ще включва показатели за качество, механизми за наблюдение и оценка, както и система за събиране на данни на национално и общинско ниво.

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Приобщаващо образование

Проектът на ПП задължава Министерството на образованието, съвместно с други институции, да разработи национална Визия и Пътна карта за приобщаващото образование. Целта е да се осигури по-добро включване на всички деца в образователната система и по-добра координация между институциите при работа с деца със затруднения или в риск.

Религии и ценности

ПП предлагат промяна в разпоредбата, която урежда изучаването на религии, идеологии и различни системи от възгледи. Акцентът следва да е върху формирането на добродетели, родолюбие, патриотичен дух и национално самочувствие при спазване на държавните образователни стандарти. Обучението с конфесионален характер следва да остане свободноизбираемо, а не задължително, за да се избегне разделение по религиозен или етнически признак.

Оценката на училищата

Проектът на ПП предвижда резултатите от националните външни оценявания след IV, VII и X клас, както и матурите и професионалните изпити, да бъдат използвани при оценката на качеството на училищата. Идеята е да се измерва т.нар. „добавена стойност“ – доколко училището допринася за напредъка на учениците.

По-широка подкрепа за деца със затруднения

Законопроектът предлага съществени промени в начина, по който се оценяват и подпомагат деца със специални образователни потребности или други затруднения. В процеса ще участват не само педагози и психолози, но и социални работници, лекари и други специалисти. Ще се изготвят комплексни оценки и индивидуални планове за подкрепа, включващи образователни, здравни и социални мерки.

По-силна роля на родителите и децата

Новите текстове изискват родителите да бъдат активно включени при изработването на плановете за подкрепа. Предвижда се също мнението на детето да бъде изслушвано и отчитано съобразно неговата възраст и развитие, като водещ принцип остава най-добрият интерес на детето.

Мандатност за директорите

За да се постигне качество, е необходимо въвеждането на мандатност за директорите на държавни и общински училища и детски градини. ПП предлага те да бъдат избирани за срок от четири години и да могат да заемат длъжността най-много два последователни мандата. Това ще повиши отчетността, прозрачността и възможностите за въвеждане на нови управленски практики.

Повече данни за ранното образование

Информационната система на образованието следва да бъде разширена, така че да включва и данни за детските ясли и яслените групи към детските градини. Ще бъдат анализирани и квалификацията и професионалното развитие на персонала, който работи с най-малките деца.

Дефиниция на „пропаганда“

Проектът отново предлага в закона да бъде въведена официална дефиниция на термина „пропаганда“. Според текста това е „разпространяване на информация по предубеден или подвеждащ начин, за да се популяризира определена кауза или гледна точка, без да се основава на научното познание в дадената област“. Така ще се внесе повече яснота при прилагането на закона и ще се ограничат различните тълкувания на понятието.

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