Оценките са ясни: ГЕРБ, БСП и ИТН скоро ще имат свои хора в КПК

Номинационната комисия обяви оценките си за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). С най-висока оценка е Стоян Петков, в момента шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията -135 точки, при максимален брой от 150. На второ място е класиран заместникът му в Комисията Петър Коев – 121 точки. На трето място е адвокат Мария Даскалова – 118 точки. И тримата са номинирани от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП и ИТН. Четвърто място е за адвокат Аделина Натина-Зиколова с 63 точки. Тя е единствената кандидатура, която не е на управляващите.

Кой кой е в комисията

Припомняме, че членове на номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет),

Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата).

На 31 юли с 10 гласа "за" и пет "против", парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията одобри създаването на номинационна комисия, която има задачата да излъчи новото ръководство на КПК.

Конфликт на интереси

Припомняме също, че при избора на номинационната комисия депутати от “Продължаваме промяната“(ПП) коментираха пред медиите, че поне един от членовете на комисията е в явен конфликт на интереси – Силвия Къдрева.

По думите на Лена Бориславова, като част от предходното ръководство на КПК, Къдрева е подписала бонуси на двама от сегашните кандидати за ръководство на антикорупционния орган – Стоян Петков и Петър Коев. "Сега тяхната работа ще бъде оценявана от човек, който е бил техен началник и миналия месец им е разписал бонусите", посочи тя.

ПП сезираха ЕК

В крайна сметка на 11 август ПП сезира Европейската комисия заради сериозни нарушения в процедурата за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт формацията предупреждава, че процесът за подбор не гарантира политически неутрален и независим орган.

От ПП посочват, че процедурата се развива в "изключително съкратени срокове", които не позволяват достатъчно време за номинации и обществен контрол. Специално внимание е насочено към състава на Номинационната комисия, която има решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите.

В становище на депутати от ПП-ДБ се подчертава, че двама членове на комисията – Силвия Къдрева и Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия.

