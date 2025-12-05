Безопасни ли са стоките от Temu и Shein? Разкриха притеснителни данни

Огромният поток от евтини стоки от Китай се увеличава всяка година. Според данни на Европейската комисия миналата година, например, са пристигнали около 4,6 милиарда колиета, което е приблизително 12 милиона на ден – два пъти повече от 2023 г. и три пъти повече от 2022 г. Но качествени и безопасни ли са китайските стоки? Над 67% продукта, поръчани от платформите Temu и Shein, не отговарят на изискванията на ЕС, а над една четвърт са потенциално опасни. Това показа мащабно изследване на безопасността на продуктите, продавани онлайн от популярните платформи Temu и Shein.

Потребителски организации от Германия, Франция, Дания и Белгия поръчали общо 162 артикула – бижута, бебешки играчки и USB зарядни устройства – на стойност около 690 евро и ги тествали в независими лаборатории, за да проверят дали са безопасни за употреба и дали отговарят на стандартите на ЕС. Много от тези продукти са изключително евтини – колие за 0,87 евро или USB зарядно за 2,51 евро, което привлича купувачи от цяла Европа.

Бижута

Лабораторните тестове показали сериозни проблеми с бижутата. От 54 метални колиета 51 преминали анализа за вредни вещества, но три били силно замърсени с кадмий – канцерогенен метал, който уврежда костите и бъбрека. ЕС позволява максимум 0,01% кадмий в бижута, докато в едно колие, продавано в Shein, било открито съдържание от 85%, което е 8500 пъти над лимита. Други два модела надхвърляли допустимите стойности с 10 пъти в едната проба и с цели 7500 пъти в друга. Токсичното вещество било открито във висулките, като най-високата концентрация била във висулка във формата на череша. Най-тревожният сценарий е, ако деца или разсеяни възрастни поставят висулките в устата си. Европейските организации препоръчват тези бижута да се изхвърлят в центрове за рециклиране и да се държат далеч от деца.

Бебешки играчки

Сред бебешките играчки също били открити сериозни рискове. Пръстени за никнене на зъби, дрънкалки и играчки за баня съдържали малки части, които могат да се погълнат и представляват опасност от задавяне. Три играчки топки издавали силен шум до 115 децибела, при допустими 110 dB, а за сравнение, трафикът на натоварен главен път е около 85 dB. Две кърпи съдържали значително над допустимите количества формалдехид – 164 и 143 mg на килограм материал, при разрешени 30 mg за деца под 36 месеца. Почти всички играчки били с лошо или подвеждащо етикетиране, а маркировката CE често била върху опаковката вместо върху продукта, което показва ниско внимание към безопасността. Европейските организации препоръчват да се търсят продукти с независими тестове, като маркировката GS, която гарантира спазването на законовите изисквания.

USB зарядните устройства

USB зарядните устройства също показали сериозни проблеми. От 54 тествани адаптера само два отговаряли на стандартите за безопасност на ЕС. 10 от 27 зарядни на Shein прегрели до 88°C при нормално зареждане (при допустими до 77°C), а 4 от 27 устройства, закупени от Temu, показали същия проблем. Един от тестваните адаптери представлявал риск от пожар заради твърде малки изолационни разстояния между компонентите. 20 устройства имали неточно или липсващо етикетиране, а 37 от 54 щепсела се огъвали лесно, като при тестове с падане 30 устройства се повредили толкова, че вече не се побирали в стандартен контакт. Европейските организации препоръчват да се изхвърлят евтините зарядни и да се купуват от надеждни търговци в ЕС, където рискът от дефекти е значително по-нисък.

След като резултатите били представени на Temu и Shein, платформите премахнали опасните продукти от своите сайтове в рамките на няколко дни. Shein дори изпратили имейли до клиентите с предупреждения, че определени артикули не отговарят на изискванията и не трябва да се използват. Когато обаче организациите докладвали такива дефекти като обикновени клиенти, реакцията била доста различна, а отговорите били ограничени и стандартизирани.

Това разследване показва, че евтините онлайн покупки от китайски платформи могат да крият сериозни рискове за здравето и безопасността. Европейските потребителски организации подчертават, че защитата на потребителите не е даденост и купувачите трябва внимателно да преценяват какво купуват и да се доверяват на продукти, проверени от независими лаборатории.