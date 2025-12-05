България е сред най-засегнатите от горски пожари страни в ЕС, включително в защитени зони

България е сред най-тежко засегнатите от горски пожари страни в Европейския съюз през 2024 г. Страната ни се нарежда в тази негативна класация до южната съседка Гърция, Италия, Португалия и Испания, като в същото време е една от двете държави в блока по пожари в защитени зони. Тези пет държави членки представляват 334 940 хектара от общата изгоряла площ в ЕС, сочи ежегодният доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), публикуван от ЕК в петък, 5 декември.

Докладът потвърждава, че сезонът на горските пожари в Европа става по-дълъг, по-интензивен и все по-непредсказуем. От 2017 г. насам големите пожари се увеличават всяка година, а данните за изминалата потвърждават тази възходяща тенденция.

Още: 144 пожара за едно денонощие в България, един човек пострада

Над 8300 пожара, повече изгоряла земя от средната стойност в последните години

Изгорелите площи в ЕС през 2024 г. са 383 317 хектара - т.е. България, Гърция, Италия, Португалия и Испания представляват огромна част от общите щети. За справка, през 2023 г. положението е било по-тежко - 500 000 загубени хектара земя. Сега причините се коренят отчасти в нередовните пролетни и летни валежи в Средиземноморието. Числата надвишават годишната средна стойност за последните 17 години.

През 2024 г. са регистрирани общо 8343 пожара, което е повече от четири пъти над 17-годишната средна стойност.

Статистика се води от 2006 г., а настоящата година - 2025 - се очаква да бъде най-лошата в това отношение.

Снимка: Областна управа - Русе

Още: Военни помагат за потушаването на горските пожари в Рила и Сакар

Опустошени защитени зони

България и Португалия отчитат най-много щети от пожари в територии от екомрежата "НАТУРА 2000". Половината засегнати защитени зони в ЕС през миналата година са в двете държави.

Сред страните извън ЕС, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС (UCPM), най-тежки загуби претърпяха Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Турция и Украйна. Украйна отчете половината от общата изгоряла площ в страните от UCPM, като повечето горски пожари бяха наблюдавани по фронтовите линии.

Горските пожари се променят, ЕС реагира

Данните от Европейската информационна система за горски пожари показват, че характеристиките на горските пожари в Европа се променят, като сезоните започват по-рано, завършват по-късно и генерират повече събития с голям мащаб.

Още: През 2025 г.: Пожарите погълнаха рекордна площ в ЕС

Снимка: Министерство на отбраната

В отговор на тези предизвикателства ЕС наскоро засили колективната си готовност, като удвои въздушния флот на rescEU и обедини ресурсите на 27 държави членки и 10 държави, участващи в UCPM, подкрепени от още 4 самолета, 26 наземни екипа за гасене на горски пожари и един екип за оценка на пожарогасене от Европейския фонд за гражданска защита, както и от спонтанни предложения от държавите членки.

Макар че силни противопожарни способности са от съществено значение, проактивни мерки като разработване на интегрирано управление на риска от горски пожари, насърчаване на решения, основани на природата, и управление на ландшафта за намаляване на уязвимостта към горски пожари, ще бъдат от решаващо значение за справянето с това нарастващо предизвикателство, констатират авторите на доклада.

Каква е ролята на човека в предизвикването на горски пожари - припомнете си: България е в челото на ЕС по риск от щети след пожари - генезисът е в климатичните промени.