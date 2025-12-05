Лайфстайл:

2 месеца преди Игрите в Милано и Кортина: Запалиха олимпийския огън в Италия

Два месеца преди началото на Зимните игри в Милано и Кортина д'Ампецо олимпийският огън беше запален пред президентския дворец в Рим. Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри и президентът на Италия Серджо Матарела присъстваха на церемонията. Мащабният спортен форум ще се проведе от 6 до 22 февруари догодина. Италия за последно беше домакин на събитието през 2006-а в Торино.

Олимпийският огън е в Италия

Пламъкът кацна в Италия в четвъртък след предаването му в Гърция. На 6 декември олимпийският огън започва своята обиколка в страната. Той ще пропътува 12 хиляди километра из Италия, минавайки през 20-те региона на страната, като ще бъде носен от 10 001 факлоносци.

Пламъкът беше запален на 26 ноември в Олимпия, мястото на древните игри, вдъхновили съвременното олимпийско движение. Церемонията в Рим завърши с прелитане на акробатичния отряд „Фрече Триколори“ на италианските военновъздушни сили, съобщава АП.

Дворецът „Квиринал“ се намира на един от седемте хълма в Рим и е построен през 16-и век, за да служи като резиденция на папата. До 1946-а в него пребивава кралското семейство, а през годините е бил дом на тридесет папи, четирима крале и 12 президенти на Италия.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
