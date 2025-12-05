Сръбският военен министър: Сръбската армия е фактор за стабилност на Балканите

Сръбският министър на отбраната Братислав Гашич заяви днес, че „ситуацията със сигурността в страната е стабилна“ и оцени, че „Сръбската армия е фактор за стабилност на Балканите в този момент". „Изправени сме пред много предизвикателства. Всички събития, които се случват на световната политическа сцена, на световната сцена, всички конфликти, които се случват в момента, изискваха приемането на промени, които искахме, предимно заради професионалните войници“, каза Гашич пред RTS, говорейки за ситуацията със сигурността в Сърбия и наскоро приетите изменения в Закона за сръбските въоръжени сили, пише skopskoeho.mk.

Новите оръжейни придобивки на Хърватия

Помолен да коментира информацията, че Хърватия купува оръжия, че турски дронове са пристигнали в Косово, че целият свят се въоръжава, Гашич отговори, че „вече не е новина, че някой по света и в нашия регион се въоръжава“.

Сърбия работи за връщане на военната служба

Гашич добави, че тази година в страната са ремонтирани над 125 обекта, предназначени за задължителна военна служба, но че все още има повече обекти.

Той заяви, че армията и Министерството на отбраната са работили усилено през миналата година, за да се получат условията за връщане на военната служба.

„Сформираха се няколко работни групи, направихме цялостен анализ на това какво можем да очакваме и с какво разполагаме в момента“, каза той.

Сръбският министър изрази надежда, че новият закон за задължителната военна служба ще бъде приет и добави, че предложените 75 дни са недостатъчни за обширна и добра подготовка на бъдещите новобранци. ОЩЕ: "Сърбия се въздигна като феникс от пепелта": Вучич нападна Хърватия, намеси и България