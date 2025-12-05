Венци Стефанов отново избухна! Нарече левскарите по култов начин в сезона на настинките

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде поредното си култово интервю за победата на "белите" над Левски в двубой от 18-ия кръг на Първа лига. По традиция, темата след столичното дерби е какви са щетите на стадион "Александър Шаламанов". Според властимащия в "Овча Купел" счупеното е по-малко. Стефанов оприличи левскарите на "хрема", защото били навсякъде, също толкова упорити и оставяли следи.

"Левскарите са като хремата"

"Какво се оказа? Така наречената синя лавина избеля след снощния мач. Яко избеля. Всъщност, когато говорим за лавина - тя е само една и друг цвят няма. Това е бялата лавина. Има всякакви сини неща на тоя свят, но не и синя лавина", коментира пред БЛИЦ президентът на Славия.

"Мисля, че сега са по-малко. Нямам още точни данни, но до обяд ще има в детайли какво е счупено и колко е счупено. Но, знаете ли, левскарите са като хремата. Какво имам предвид ли? Първо - както хремата плъзва и е почти навсякъде, така и левскарите са почти навсякъде. В което няма нищо лошо. Даже напротив. Второ - упорити са като хремата, но стават досадни и опасни за хората. Трето - оставят следи на местата, където са били по подобие на хремата. При нея следите са кашлица, секрети. При левскарите - трошене, чупене", каза още Венци Стефанов.

