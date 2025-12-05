Войната в Украйна:

Венци Стефанов отново избухна! Нарече левскарите по култов начин в сезона на настинките

05 декември 2025, 16:56 часа 350 прочитания 0 коментара
Венци Стефанов отново избухна! Нарече левскарите по култов начин в сезона на настинките

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде поредното си култово интервю за победата на "белите" над Левски в двубой от 18-ия кръг на Първа лига. По традиция, темата след столичното дерби е какви са щетите на стадион "Александър Шаламанов". Според властимащия в "Овча Купел" счупеното е по-малко. Стефанов оприличи левскарите на "хрема", защото били навсякъде, също толкова упорити и оставяли следи.

"Левскарите са като хремата"

"Какво се оказа? Така наречената синя лавина избеля след снощния мач. Яко избеля. Всъщност, когато говорим за лавина - тя е само една и друг цвят няма. Това е бялата лавина. Има всякакви сини неща на тоя свят, но не и синя лавина", коментира пред БЛИЦ президентът на Славия. 

Левски Славия

"Мисля, че сега са по-малко. Нямам още точни данни, но до обяд ще има в детайли какво е счупено и колко е счупено. Но, знаете ли, левскарите са като хремата. Какво имам предвид ли? Първо - както хремата плъзва и е почти навсякъде, така и левскарите са почти навсякъде. В което няма нищо лошо. Даже напротив. Второ - упорити са като хремата, но стават досадни и опасни за хората. Трето - оставят следи на местата, където са били по подобие на хремата. При нея следите са кашлица, секрети. При левскарите - трошене, чупене", каза още Венци Стефанов.

ОЩЕ: Веласкес не отстъпва от своето: Спал с чисто съзнание след резила срещу Славия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Славия Левски Венцеслав Стефанов Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес