05 декември 2025, 16:36 часа 359 прочитания 0 коментара
Веласкес не отстъпва от своето: Спал с чисто съзнание след резила срещу Славия

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя на "сините" срещу Спартак Варна от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът не прие критиките за стартовия състав на столичния гранд срещу Славия, като обясни отново защо е заложил на тази единайсеторка. Испанецът отбеляза също, че си е легнал с чисто съзнание след загубата, защото процедирал по един и същи начин от началото на сезона. Той разкри и за неразположение на Алдаир в областта на коляното.

"Вниманието на всички вече е насочено към мача в неделя. Имам пълно доверие в абсолютно всички. Анализирахме това, което се случи във вчерашния мач. Няма да коментирам скамейките. Анализираме противника, както обикновено. Имат силни и слаби страни, но важното е как ние ще изглеждаме. Ключово ще е да разберем какво се случи вчера, защото има доста обстоятелства, които трябва да се вземат под внимание. Трябва да се върнем към нашата динамика и ритъм. Трябва да се поучим и да видим какво можем да подобрим. Пълно доверие към всички футболисти. Не бяхме изключителен отбор след 7:0 и не сме трагедия, след като паднахме с 0:2 вчера. Отправяме се към Варна, за да направим добър мач и да го спечелим", започна Велаксес.

"Алдаир се намира в процес и имаше леко неразположение в коляното. След последния мач за Купата ще можем да видим как ще се процедира. Възможно е при някое движение да се получи усложнение, затова ще преценим какво да правим. Като цяло може да вземе участие в мача", разкри той.

"След мача Славия спах с чисто съзнание. Неприятно ми бе заради привържениците, защото не успяхме да ги зарадваме с победа. От 100 пъти 100 пъти бих повторил същия избор. Търсим причините защо така се случи. Ако ви попитам във вчерашния мач колко футболисти взеха участие в двата със Славия. Осем футболисти бяха същите. Другите трима са Карл Фабиен, Карлос Охене и Майкон. С тези осем играчи и тримата, които изброих, ги победихме. Подхождахме по един и същ начин в девет от случаите. Подходът беше такъв, защото имахме мачове през 3-4 дни. Сменяхме между 5 и 11 футболисти - 7 победи, 1 равенство и 1 загуба. Липса на уважение към играчите, които играха, е да търсим такива извинение", смята испанецът.

"Винаги ще защитавам и ще съм плътно зад моите футболисти и отбора. Не 13 или 14 футболисти са довели до това Левски да е на първо място. Виновни за това са 22 полеви играчи и трима вратари. Процедираме по един и същ начин, откакто сме започнали сезона", каза той и даде примери с промените, които е правил в хода на сезона.

"При шест промени победихме пловдивските отбори например. Осем от футболистите играха в домакинския мач срещу Славия и победиха. Единственият виновен за това е треньорът. Вярвам на 100% във всички футболисти. Това ни държи живи всеки ден", завърши наставникът на Левски.

Джем Юмеров
