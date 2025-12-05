Полагат маркировка по две магистрали и на път в Пазарджишко

През следващата седмица за полагане на маркировка ще се променя временно организацията на движение в отсечки от АМ “Хемус“, АМ “Струма“ и път I-8 в област София.

Oт 8 до 12 декември между 8 ч. и 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ “Хемус“, в двете посоки, ще се ограничава преминаването в активната лента и трафикът ще е пренасочен в свободните пътни ленти.

Още: Промени в движението в тунел “Правешки ханове“ на АМ “Хемус“

В същия период ще се работи и от км 0 до 10-ти км на АМ “Струма“ в двете посоки. Движението по магистралата ще се извършва в свободните пътни ленти.

Маркировка ще се полага и в 14-километрова отсечка по път I-8 София – Пазарджик между 89-и и 103-и км.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Още: 3 магистрали с промени в движението

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: Заради ремонт: Промени в движението през прохода “Витиня“