Любопитно:

Мицин подобри националния рекорд на 800 метра свободен стил, но това се оказа недостатъчно за финал на Европейското

05 декември 2025, 12:40 часа 149 прочитания 0 коментара
Мицин подобри националния рекорд на 800 метра свободен стил, но това се оказа недостатъчно за финал на Европейското

Петър Мицин подобри националния рекорд на 800 метра свободен стил по време на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша. Българинът финишира за време 7:46.98 минути и подобри досегашното си върхово постижение от 7:47.77 минути, което постави преди две години на Европейското в Отопени.

Времето на Мицин му отреди 17-то място 

Времето на Мицин му отреди 17-то място и не бе достатъчно за влизане във финала на дисциплината. 

Петър Мицин

Най-добро време в сериите регистрира 18-годишният германец Йоханес Либман, чието постижение от 7:30.94 минути е нов световен рекорд за юноши. 

Диана Петкова завърши 19-а на 200 метра съчетано и е първа резерва за полуфиналите. Петкова финишира с време 2:11.63 минути, което е близо две секунди по-слабо от националния й рекорд в дисциплината.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Жалко! Големите надежди на България за медал от Европейското по плуване се изпариха

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Плуване рекорд Европейско първенство по плуване Петър Мицин
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес