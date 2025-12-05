Международен ден на доброволеца: БЧК благодари на хората с големи сърца

На 5 декември Българският Червен кръст отбелязва Международния ден на доброволеца – ден, посветен на всички, които влагат своето време, енергия и съпричастност в подкрепа на хората в нужда. Това е празник на хуманността, солидарността и безкористното добротворство, които са в основата на мисията на БЧК. Мотото на Международния ден на доброволеца тази година е „Навсякъде, за хората“.

Доброволците – сърцето на Българския Червен кръст

Доброволците на БЧК са първи там, където има нужда от подкрепа – при бедствия и аварии, в социални и хуманитарни дейности, в обучения по първа помощ, в здравнообразователни инициативи и в подкрепа на уязвимите групи. Тяхната отдаденост и готовност за действие превръщат организацията в надежден партньор на общностите в цялата страна.

Всеки ден доброволците доказват, че солидарността е жива – с усмивка, с помощ в труден момент, с подкрепа, която променя или спасява човешки живот.

Признателност и уважение към хилядите доброволци на БЧК

На този ден Българският Червен кръст изказва своята искрена благодарност към всички доброволци – както към онези, които вече десетилетия подкрепят дейността на организацията, така и към младите хора, които с ентусиазъм и отдаденост продължават традицията на хуманността.

БЧК благодари за:

смелостта и устойчивостта в трудни моменти;

времето, което доброволците посвещават на каузи в полза на обществото;

добротата, която вдъхновява и променя животи.

Заедно правим доброто възможно

Международният ден на доброволеца е повод не само за признание, но и за насърчаване на всички, които желаят да станат част от доброволческата общност на БЧК. Доброволчеството не изисква специални умения – достатъчни са желание, сърце и готовност да помогнеш.

Българският Червен кръст остава отдаден на своята мисия да работи за по-хуманно, по-солидарно и устойчиво.

