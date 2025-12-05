Никола Цолов продължава фантастичното си представяне във Формула 2

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, ще започне от второ място спринтовото състезание за Гран при на Абу Даби от Формула 2! Той зае девета позиция в квалификацията. Пилотът на Кампос Рейсинг записа най-добро време 1:37.231 минути и успя да изпревари с 0.016 секунди съотборника си Арвид Линдблад. По правилото на обърнатата решетка, те ще оглавят колоната за спринтовото състезание, което е насрочено за събота от 14:15 часа българско време.

Цолов - девети в квалификацията

Цолов влезе в квалификацията с едва седем бързи обиколки от свободната тренировка и нито една със супер меките сликове, а с първия комплект гуми бе извън челната десетка с 1:38.213 минути. С второто излизане на пистата Цолов записа първата си обиколка за под минута и 38 секунди с 1:37.556, след което го свали на финалното 1:37.231.

Той се смъкна с една позиция до финала на 30-минутната квалификация и завърши пред съотборника си Линдблад, който през следващата година ще направи трансфера към Формула 1 с Рейсинг Булс. Там англичанинът ще замени Исак Хаджар, който пък бе промотиран до титулярен пилот на Ред Бул редом до четирикратния световен шампион Макс Ферстапен.

ROMAN STANEK TAKES HIS SECOND POLE POSITION IN FORMULA 2🇨🇿



Sprint Race Grid:



P1 - Arvid Lindblad 🇬🇧

P2 - Nikola Tsolov 🇧🇬

P3 - Joshua Dürksen 🇵🇾#F2 #Stanek pic.twitter.com/wWl6Qc9vIS — MotorsportsClicks (@MotorspoClicks) December 5, 2025

Квалификацията в Абу Даби премина през редица обрати и бе оглавявана от шестима различни пилоти, но в крайна сметка бе спечелена от Роман Станек. Чешкият съотборник на шампиона Леонардо Форнароли записа най-добро време 1:36.836 минути и бе един от едва трима под минута и 37 секунди. Зад него се нареди Джак Крофърд, а Форнароли бе трети. Цолов остана на 0.395 секунди зад водещото време в "Яс Марина".

"Първата обиколка на квалификацията не бе много добра и не знаех какво да очаквам от колата. Втората и третата бяха по-добри и гледах по-оптимистично към втория сет гуми. За съжаление излязох от петия завой, но постигнахме задоволително време. Надявам се утре с Арвид да направим силен старт и добро състезание. Можем да се справим добре и нямам търпение за утре. Пистата е по-лесна физически от Катар и се надявам да съм в добра форма", каза Цолов за Диема Спорт от пистата.

