Гръцките фермери затвориха и ГКПП “Капитан Петко Войвода“

Граничният преход "Капитан Петко войвода" - "Орменион" остава затворен до 17.00 часа днес. Причината е стачката на гръцките фермери.
Гранична полиция информира, че няма да бъдат пропускани товарни автомобили в двете посоки.
Още: Бунтът на фермерите: Обстановката в Гърция и по другите й граници (ВИДЕА)
По-рано беше съобщено, че протестът на гръцките фермери блокира преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона на ГКПП Кулата - Промахон.
До 18.00 часа ще се пропускат само леки коли, микробуси и автобуси.
Още: Под блокада за ТИР-ове: Гръцките фермери пак затвориха Кулата - Промахон
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.