Гръцките фермери затвориха и ГКПП “Капитан Петко Войвода“

Граничният преход "Капитан Петко войвода" - "Орменион" остава затворен до 17.00 часа днес. Причината е стачката на гръцките фермери.

Гранична полиция информира, че няма да бъдат пропускани товарни автомобили в двете посоки.

По-рано беше съобщено, че протестът на гръцките фермери блокира преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона на ГКПП Кулата - Промахон.

До 18.00 часа ще се пропускат само леки коли, микробуси и автобуси.

