Гръцките фермери затвориха и ГКПП “Капитан Петко Войвода“

05 декември 2025, 14:34 часа 363 прочитания 0 коментара
Гръцките фермери затвориха и ГКПП “Капитан Петко Войвода“

Граничният преход "Капитан Петко войвода" - "Орменион" остава затворен до 17.00 часа днес. Причината е стачката на гръцките фермери

Гранична полиция информира, че няма да бъдат пропускани товарни автомобили в двете посоки.

Още: Бунтът на фермерите: Обстановката в Гърция и по другите й граници (ВИДЕА)

По-рано беше съобщено, че протестът на гръцките фермери блокира преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона на ГКПП Кулата - Промахон

До 18.00 часа ще се пропускат само леки коли, микробуси и автобуси.

Още: Под блокада за ТИР-ове: Гръцките фермери пак затвориха Кулата - Промахон

Спасиана Кирилова
