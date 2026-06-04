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Ограничения в навлизането в аварийната лента по АМ “Хемус“

04 юни 2026, 15:41 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ограничения в навлизането в аварийната лента по АМ “Хемус“

През следващите дни ще продължи почистването на тротоарни блокове на съоръженията от 89-и до 91-и км на АМ “Хемус“ в област Ловеч. Работата в отсечката започна в началото на юни и между 5 и 7 юни, от 8 ч. до 18 ч. поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна.

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Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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АПИ АМ Хемус промени в движението аварийна лента
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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