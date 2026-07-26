Най-важните новини за деня: 26 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 юли 2026 г.

ДОКАТО РАДЕВ УПРАВЛЯВА, "ХЕМУС" ЩЕ СТИГНЕ ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО: КРАЙ НА ПОРЪЧКАТА ЗА НАД 1 МЛРД. ЕВРО ЗА ОСНОВНИ РЕМОНТИ

В рамките на 4-годишния мандат на правителството на Румен Радев магистрала "Хемус" ще бъде изградена до Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

ПО-СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА ДОГОДИНА: БЮДЖЕТ 2027 ЩЕ Е ПО-АМБИЦИОЗЕН

По-сериозни дебати за данъчно-осигурителната система в България ще се водят за Бюджет 2027. Това обяви председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев. Според него данъчната система на страната си остава една от най-конкурентните, привлекателни и предвидими в Европа.

"УЛИЦАТА ЩЕ СВАЛИ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО, ГЕРБ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ НА ВЛАСТ": БОРИСОВ ОБЯВИ ЖАЛБА ПРЕД КС ЗА БЮДЖЕТА (ВИДЕО)

Ние в началото дадохме толеранс като системна партия. Бюджетът е пълен фалстарт. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт, а улицата ще свали правителството на Румен Радев.

"ПОЛИТИКАТА Е МРЪСНА ИГРА": ЩЕ СМЕНИ ЛИ ПОПРИЩЕТО ГЕОРГИ КАНДЕВ?

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Ще взема решение сам дали и кога да се включа, когато съм готов. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по NOVA бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

ДВОЙНИ ГЛОБИ И РЕЛИГИЯ, НО БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА: ВЛАСТТА ПРЕДЛАГА ДО 150 ЕВРО ГЛОБА ЗА РОДИТЕЛИ, АКО ДЕЦАТА ОТСЪСТВАТ ОТ ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които включват създаването на цялостна система за ранно установяване и подкрепа на деца, които не владеят български език в достатъчна степен, както и въвеждане на предмета "Добродетели и религии".

ИМА РИСК ОТ АКТИВИРАНЕ НА "СПЯЩИ КЛЕТКИ" В БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ US САМОЛЕТИТЕ: БИВШ ВОЕНЕН МИНИСТЪР С КРИТИКИ КЪМ ВЛАСТТА

Не може да се изключва опасността от активиране на "спящи клетки" и терористична опасност, което е "общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран". Това заяви бившият министър на отбраната и бивш заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов по повод решението на Народното събрание, подкрепено от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" и с гласовете на ДПС, за разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

"ДАВА ШАНС НА ПРЕГОВОРИТЕ": ТРЪМП ПРЕКРАТИ УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН, ТЕХЕРАН СЪЩО СПРЯ АТАКИТЕ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил ударите срещу Иран, за да даде повече пространство на дипломатическите усилия, заяви американският посланик в ООН Майк Уолц пред Fox News. „Той дава шанс на преговорите. Дава им още малко време“, каза Уолц в интервю за телевизията, цитирано от Ройтерс. Посланикът не даде повече подробности за характера на разговорите, но през уикенда се наблюдава затишие в бойните действия между САЩ и Иран.

МИР ПО СЕГАШНИЯ ФРОНТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА: ПУТИН СПРЕТНА ШОУ, ЗА ДА ГО ОБЯВИ. ЗЕЛЕНСКИ С ДАННИ ЗА БРУТАЛНИ РУСКИ ЗАГУБИ ПРЕЗ 2026 И ЗА НОВА МОБИЛИЗАЦИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин вероятно е използвал срещата си с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, за да обоснове отказа си да замрази фронтовата линия в Украйна и решението си да продължи да води войната по същия начин, както досега. Путин се срещна с колегата си в Омск по повод Форума за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан на 25 юли, а Токаев заяви, че за мнозина е трудно да разберат причините за руската война в Украйна. Той призова Москва и Киев да замразят фронтовата линия и да се върнат към преговорите в „истанбулския формат“.

ПЪРВАТА ФАЗА ВЕЧЕ Е В ХОД: УКРАИНСКИ ВОЕНЕН ОБЯВИ, ЧЕ КОНТРАОФАНЗИВАТА ЗА ДЕОКУПАЦИЯТА НА КРИМ Е ЗАПОЧНАЛА

Атаките на Силите за отбрана срещу транспортната и горивно-енергийната инфраструктура в Крим и по маршрутите, водещи до него, могат да се разглеждат като първа фаза от деокупацията на украинския полуостров. Това мнение изрази в интервю за "Канал 24" майорът в оставка Олексий Гетман, ветеран от руско-украинската война.